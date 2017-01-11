Проблемы международных автобусных перевозок и перспективы бесплатного общественного транспорта в волостях

Проблемы международных автобусных перевозок и перспективы бесплатного общественного транспорта в волостях

О том, насколько вероятно появление бесплатного общественного транспорта в других самоуправлениях Эстонии помимо столицы, а также о последних сложностях при пересечении границы международными автобусами Кириллу Крабу рассказал директор по развитию компании Mootor Grupp Максим Волков.