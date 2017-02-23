Первые кандидаты на местные выборы от центристов

Первые кандидаты на местные выборы от центристов

Центриская партия определила первых кандидатов под № 1 на местные выборы осенью этого года в двух столичных округах. В Ласнамяэ - это Михаил Кылварт, а в Мустамяэ - Таави Аас. Чем был обоснован выбор центристов? Какие шансы у Михаила Кылварта повторить успех Эдгара Сависаара на выборах в 2013 году? Кто мог бы занять пост главы города? Об этом Юлия Лукашенкина распросила депутата Рийгикогу, руководителя правления ласнамяэского отделения Центристской партии Ольгу Иванову.