Первые кандидаты на местные выборы от центристов
Первые кандидаты на местные выборы от центристов
Центриская партия определила первых кандидатов под № 1 на местные выборы осенью этого года в двух столичных округах. В Ласнамяэ - это Михаил Кылварт, а в Мустамяэ - Таави Аас. Чем был обоснован выбор центристов? Какие шансы у Михаила Кылварта повторить успех Эдгара Сависаара на выборах в 2013 году? Кто мог бы занять пост главы города? Об этом Юлия Лукашенкина распросила депутата Рийгикогу, руководителя правления ласнамяэского отделения Центристской партии Ольгу Иванову.
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