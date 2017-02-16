Наша служба и опасна, и трудна

Наша служба и опасна, и трудна

Ровно через неделю, накануне Дня независимости, президент Эстонии Керсти Кальюлайд вручит 113 орденов и медалей за особые заслуги. Среди прочих, орден Белой звезды IV степени получит прокурор Наталья Мийльвеэ, которая работает в органах правопорядка с 1986 года. Ольга Линник побеседовала с прокурором Натальей Мийльвеэ, в частности о том, как полиция и прокуратура работала в т.н. лихие 90-ые.