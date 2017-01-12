Семейное насилие терпеть нельзя.

Семейное насилие терпеть нельзя.

За минувшие рождественские и новогодние праздники полиция получила 466 сообщений о семейном насилии. Однако официальная статистика не отражает реального положения вещей ни в эти дни, ни в течение года. Почему? Может ли жертва себя обезопасить? Какие меры могут быть применены к агрессору? Об этом и не только Инге Пальмисте рассказала руководитель участковых констеблей и молодёжных полицейских Нарвского отделения полиции Елена Роос-Метсма.