Создателям спектакля IDEM требуется ваша помощь!

Создателям спектакля IDEM требуется ваша помощь!

Авторы проекта просят вас принять участие в опросе, посвященном всевозможным аспектам самоопределения, идентичности, осознания себя и поиска ответа на вопрос "Кто я?". Не упустите уникальную возможность приобщиться к созданию спектакля. Варвара Сергеева приняла участие в этом опросе одной из первых и выяснила, как художники будут использовать полученные данные. Рассказывает актриса и участница проекта Татьяна Космынина.