Родительский клуб центра"Матвейка".

Родительский клуб центра"Матвейка".

24 декабря на Радио 4 стартует традиционная благотворительная акция "Рождественский благовест", в этом году адресованная детскому развивающему центру "Матвейка". Собранные средства пойдут на приобретение специальной подвесной системы для детей с проблемами опорно-двигательного аппарата. При центре "Матвейка" действует Родительский клуб. Галина Шустрова встретилась с участницей этого клуба, мамой 9-летней Алисы, Иреной.