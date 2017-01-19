TOP-20 лучших работодателей воглавляет Eesti Energia.

TOP-20 лучших работодателей воглавляет Eesti Energia.

В январе определился самый привлекательный работодатель Эстонии. По версии портала CV-keskus, это концерн Eesti Energia. При этом следует отметить, что верхние строчки рейтинга самых аттрактивных работодателей не первый год занимают одни и те же предприятия? Почему, что больше всего привлекает потенциальных работников? Об этом Инге Пальмисте рассказала представитель портала по трудоустройству CV-keskus Ольга Тиммерманн.