Выставка орхидей в Ботаническом саду.

Выставка орхидей в Ботаническом саду.

С 3 по 12 марта в Таллиннском ботаническом саду пройдет ставшая уже многолетней традицией выставка орхидей, где можно будет увидеть произрастающие в естественной среде редкие цветы, а также сорта, полученные в результате селекционной работы. Поскольку 2017 год объявлен в Эстонии годом детской и молодежной культуры, помимо орхидей на выставке можно будет увидеть посвященные природе работы юных художников из таллиннского Коплиского детского сада, Гимназии Арте и школы по интересам «Рахукас». О выставке рассказывает старший садовник Ботанического сада Яан Меттик.