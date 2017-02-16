В марте начинаются курсы по истории средневекового Таллинна.

В марте начинаются курсы по истории средневекового Таллинна.

Начиная со 2 марта в Доме Хопнера начнется курс по истории средневекового Таллинна и характерных особенностей той крайне занимательной эпохи. Известные гиды Таллинна расскажут о времени великих потрясений и великих открытий, крестовых походов и грандиозных праздников, королей и палачей, религиозного экстаза и легкомысленного плутовства. Стоит уточнить, что курс состоит из лекций длиной в 2 академических часа и не является бесплатным. По просьбе Ольги Линник, лектор этого курса Эдуард Кольхоф рассказал о программе мероприятия.