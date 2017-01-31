TEDx Lasnamäe познакомит зрителей с генной инженерией

TEDx Lasnamäe познакомит зрителей с генной инженерией

Уже 1 апреля в столичном районе Ласнамяэ пройдет очередная конференция TEDx Lasnamäe, на которой традиционно выступят успешные русские из Эстонии. Полный список участников пока не раскрывается, известно пока лишь имя Наталии Первяковой, которая прочитает лекцию на тему геномного импринтинга. Главный организатор коференции Владимир Свет рассказал Артуру Аукону о самой сути дискуссионной площадки и о принципах подбора участников.