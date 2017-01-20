Каждая 10-ая сетка с продуктами в мусорный бак?

Каждая 10-ая сетка с продуктами в мусорный бак?

Средняя эстонская семья выбрасывает в мусорный бак каждую 10-ую сетку с продуктами - таковы результаты исследования, проведенного Таллиннским центром института окружающей среды Стокгольма совместно с Продуктовым банком. Такое неразумное и неэкономичное потребление продуктов питания провоцирует множество проблем. Специалисты обеспокоены складывающимся положением дел, и предлагают возможные решения как для обычного потребителя, так и на государственном уровне. Юлия Лукашенкина попросила эксперта Таллинского центра института окружающей среды Стокгольма Марью Йыэ прокоментировать результаты проведенных исследований.