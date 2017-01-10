Административная реформа в ТТУ.

Административная реформа в ТТУ.

С нового года в ТТУ началась административная реформа, одной из целей которой является предотвращение оттока наших специалистов за границу. Гибкая система академической карьеры позволяет получить статус профессора быстрее и гарантирует независимость ученых. Таллиннский Технический университет первым в Эстонии ввел эту систему, а о ее преимуществах рассказал ректор университета Яак Аавиксоо. С ним побеседовала Елизавета Тустановская.