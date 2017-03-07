Новый строительный кодекс как камень преткновения для нарвских садоводов

Новый строительный кодекс как камень преткновения для нарвских садоводов

Чиновники службы строительного надзора Нарвской горуправы начали проверки в садоводческих товариществах, расположенных на административной территории самоуправления, чтобы все здания и строения были внесены в государственный регистр. Кроме того, много проблем возникает не только с самовольно построенными зданиями, но и с соблюдением размеров земельных участков. Тему продолжит Светлана Чехова.