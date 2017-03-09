Роль современной женщины в области безопасности

Роль современной женщины в области безопасности

О роли современной женщины в области безопасности пойдет речь на конференции под названием "Женщина, мир и безопасность" в эту пятницу в Таллинне. На мероприятии, организованном Объединением НАТО в Эстонии пройдет панельная дискуссия, в которой примет участие женщина - телерадиожурналист, писатель, доброволец армии Израиля Ирина Стельмах, с которой и побеседовала Юлия Лукашенкина о том, должна ли женщина вносить свой непосредственный вклад в безопасность своей страны, служить в армии, принимать участие в боевых действиях или всё же это более подходящее занятие для женщин - это обеспечение надежного тыла защитникам отечества - мужчинам.