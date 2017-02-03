Административная реформа.

Административная реформа.

Завершился первый этап административной реформы - добровольное объединение. Большинство эстонских самоуправлений по доброй воле на взаимовыгодных условиях приняли решение об объединении. Судьбу строптивых и недовольных теперь предстоит решать правительству. Итак, теперь вместо 213 местных самоуправлений осталось 102. Сравним две карты Эстонии. Вот что говорит об этом вице-канцлер Министерства финансов по региональной политике Кайа Сарнет.