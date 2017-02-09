PESA: Culture Inside Us.

PESA: Culture Inside Us.

Некоммерческое объединение Loov Eesti, созданное для распространения полезных новостей и информации о креативной экономике, проводит обучение по он-лайн программе PESA. Это своего рода инкубационный курс, который помогает продвигать на рынке продукты или услуги. Пятый набор программы был предназнечен для русскоязычных участников, среди которых оказались Олеся Клинк и Валентина Москалева. В интервью Инге Пальмисте они сами рассказали об участии в программе, о своём проекте и о планах на будущее.