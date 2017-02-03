Будет ли забастовка медиков?

Будет ли забастовка медиков?

Переговоры медиков с правительством по составлению нового коллективного договора зашли в тупик. Не помогло и вмешательство государственного примирителя. Медики стоят на своем. Галина Шустрова побеседовала с Натальей Метелицей - координатором союза работников здравоохранения Кутселийт в регионе Ида-Вирумаа и главным доверенным лицом Нарвской больницы, чтобы разобраться, почему в ходе переговоров трудовой мир был нарушен.