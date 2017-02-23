Праздник в Музее Банка Эстонии

Праздник в Музее Банка Эстонии

Конечно же и в предверии дня рождения нашей республики, и непосредственно в день независимости в Эстонии пройдут праздничные мероприятия по всей стране. Музей Банка Эстонии также решит отметить этот праздник. Работники приготовили самые разные мероприятия для разных возрастов, и с нетерпением ждут гостей. О том, что именно будет происходить завтра в музее Юлия Лукашенкина узнала у директора музея Банка Эстонии Триин Сиинер.