Жители оценили качество жизни в Эстонии.

Жители оценили качество жизни в Эстонии.

Департамент статистики представил анализ благополучия и качества жизни жителей Эстонии. Помимо объективной бедности, обусловленной низкими доходами, внимание исследователей привлекала и бедность субъективная, то есть то, как сами люди оценивают уровень своего благосостояния. Подробнее о том, из чего складывается оценка благосостояния жителей страны рассказала аналитик Департамента статистики Тийу-Лийза Руммо. С ней побеседовала Ирина Сацута.