Тартуская обсерватория приглашает наблюдать за вечерним небом.

Тартуская обсерватория приглашает наблюдать за вечерним небом.

После ремонта в Тартуской обсерватории возобновились открытые наблюдения за вечерним небом. Увидеть космические объекты можно с помощью исторического телескопа Цейса, который находится в башне обсеравтории, а также, вооружившись телескопами мЕньшего размераво, во дворе. Главным условием, чтобы мероприятие состоялось, является хорошая погода и ясное небо. Вот что об этом рассказала в интервью Инге Пальмисте научный директор Музея Тартуского университета Леа Лепик.