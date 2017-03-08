PESA: "Creative Space" - бизнес на анимации.

PESA: "Creative Space" - бизнес на анимации.

Некоммерческое объединение Loov Eesti, занимающеся распространением полезной информации о креативной экономике, проводит обучение по интерактивной программе PESA, которая призвана помочь продвигать на рынке продукты или услуги. Пятый набор программы был организован специально для русскоязычных участников. Половина курса уже позади. О том, насколько сложно заниматься бизнесом в сфере творчества, каких знаний не хватает и какие перспективы просматриваются, в интервью Инге Пальмисте рассказала рассказала руководитель проекта «Creative Space» Лариса Князева.