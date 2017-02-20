Спасем Пулковскую обсерваторию.

Спасем Пулковскую обсерваторию.

Могут ли жилые дома и торговые центры помешать науке? Оказывается могут, особенно, если это астрономия. В Петербурге нарастает общественная кампания в защиту Пулковской обсерватории. Предприимчивые девелоперы хотят застроить ее охранную зону и даже получили согласие директора. Что такое астроклимат, световое загрязнение и можно ли обсерваторию передвинуть? На эти вопросы искал ответы наш петербургский корреспондент Алексей Горпинченко.