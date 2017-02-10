Лучший молодой ученый.

Лучший молодой ученый.

На этой неделе президент Эстонии Керсти Кальюлайд вручила премии молодым ученым Эстонии. Один из лауреатов Тыну Эско работает исследователем в Генном фонде Эстонии. Старший научный сотрудник и преподаватель Хели Лукнер занимается физической оптикой, хотя премию она получила за популяризацию науки. Третий лауреат премии молодого ученого - старший научный сотрудник института компьютерных систем в ТТУ Максим Енихин.