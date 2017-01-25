Обновлённый DigiDос

Обновлённый DigiDос

Как показывает статистика, в Эстонии широко используется возможность подписывать документы электронной подписью. На этой неделе портал DigiDoc предложил своим пользователям целый спектр новшеств, связанных с подписанием документов. Какие новые функции помогут обычным пользователям и предпринимателям решать бюрократические вопросы быстрее и эффективнее, а также о поппулярности этого портала среди жителей Эстонии рассказал представитель пресс службы портала DigiDoc Яан Варе.