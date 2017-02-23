Cекреты от шеф-повара Дмитрия Бритиковского.

Cекреты от шеф-повара Дмитрия Бритиковского.

Около 18 000 соленых и сладких закусок будут предложены гостям по случаю 99-ой годовщины Эстонской Республики 24 февраля, на торжественном приеме у президента. За меню в этом году отвечают 8 шеф-поваров. Один из них - шеф-повар фрнацузской кухни Дмитрий Бритиковски из Põhjala Catering рассказал, как сделать обычный стол вкуснее и ярче, экспериментируя с обычными продуктами питания, а также о том, как разнообразить традиционную эстонскую кухню в праздник - по случаю Дня независимости Эстонии.