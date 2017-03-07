За рулем. Двигатель с цепью.

За рулем. Двигатель с цепью.

Извечный вопрос автоводителей, что лучше - цепью или зубчатый ремень в грм приводе, как видно, никогда не будет решен. Есть автопроизводители, которые производили и производят свои автомобили только двигатель с цепью, есть те, кто предпочитает зубчатый ременЬ, и конечно те, кто использует и то и другое. Подробнее об особенностях, недостатках и преимущества того или иного привода рассказывает гость Юлии Лукашенкиной представитель автомастерской Kassi auto Меелис Касемаа.