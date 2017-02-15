Пленарная сессия Европейского парамента.

Пленарная сессия Европейского парамента.

На этой неделе в Страсбурге проходит очередная пленарная сессия Европейского парламента, на которой обсуждается ряд вопросов, жизненно важных для всех граждан Европейского союза. Одной из важнейших экономических тем стал Договор о свободной торговле с Канадой. Сегодня депутатам парламента и журналистам пришлось изрядно поработать локтями, чтобы попасть в здание, поскольку дорогу им перегородили сотни активистов, протестующих против принятия договора. Противники трансатлантического торгового соглашения требуют отказаться от договора. Они опасаются, что соглашение развяжет руки крупным корпорациям, погубит европейский мелкий бизнес, навредит экологии и допустит на рынок Европы опасные для здоровья продукты, которые ранее находились под запретом. Сейчас в Страсбурге находятся Артур Аукон и Юлия Балий.