Аннели Вассиева: никакой религиозной пропаганды в детском саду не было!
Аннели Вассиева: никакой религиозной пропаганды в детском саду не было!
Директор силламяэского детского сада Jaaniussike Аннели Вассиева признала, что двое родителей действительно не получили информацию о планируемом мероприятии, в ходе которого детям рассказывали о Рождестве. Родителям были принесены извинения. Однако Вассиева категорически отрицает связь организации "Дети в Эстонии" с какой-либо сектой. Вот что она рассказала Юлии Балий.
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