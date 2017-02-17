124 л сладких напитков в год.

124 л сладких напитков в год.

По статистике, в Эстонии на одного жителя приходится 124 литра сладких напитков в год. Исследования показывают, что сладкие напитки в бОльшей степени влияют на избыточный вес, чем употребление других напитков и продуктов. При этом лишний вес или ожирение имеет более половины взрослого населения Эстонии и треть детей. В чём коварство постоянного употребления лимонада? Нужно ли отказаться от сахара? Чем его можно заменить? Обо всём этом Инга Пальмисте расспросила врача-эндокринолога Татьяну Виноградову.