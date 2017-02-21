Тоомла: Местные выборы будут крайне интересными

Тоомла: Местные выборы будут крайне интересными

До выборов в органы местного самоуправления остается семь с половиной месяцев. И судя по всему, предвыборная кампания уже не за горами. Накануне Центристская партия объявила, что первым номер по спискам в столичном районе Ласнамяэ пойдет не Эдгар Сависаар, как это было всегда, а вице-мэр Михаил Кылварт. В районе Мустамяэ избирательный список возглавит Таави Аас. Правда, открытым остается вопрос где будет баллотироваться еще один политический тяжеловес Центристской партии - евродепутат Яна Тоом. О важности такого выбора размышляет политолог Тартуского университета Рейн Тоомла.