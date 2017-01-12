Лайфхаки для путешественников.

Лайфхаки для путешественников.

Что нужно знать о покупке авиабилетов в интернете? Что такое анонимайзер и как он может помочь сэкономить на билетах? Стоит ли доверять сайтам-агрегаторам? Что делать, если билет невозможно вернуть, а лететь вы не можете? Полезными советами и маленькими хитростями делится опытная путешественница и основатель страницы "Эсто-Туристо" в социальной сети Facebook Екатерина Сетина. С ней беседуют Юлия Балий и Ольга Линник.