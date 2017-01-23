Правильно ли мы говорим?

Правильно ли мы говорим?

По понедельникам, в рамках программы -Подробности-, мы предлагаем вам серию бесед о культуре речи и тонкостях русского языка. Сегодняшний разговор посвящён ошибкам в согласовании и управлении. Согласование слов большинство-меньшинство, ряд, часть и других с формами глаголов. Наиболее распространенные ошибки в управлении. В студии - эмерит-доцент отделения славистики Тартуского университета Светлана Евстратова и Александр Хусаинов.