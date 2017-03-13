Судьба «запрещенной литературы» в Санкт-Петербурге.
Судьба «запрещенной литературы» в Санкт-Петербурге.
В Санкт-Петербурге завершилось судебное разбирательство по иску известного журналиста Михаила Золотоносова к Российской Национальной библиотеке. Он требовал, чтобы библиотека выдавала читателям книги из Федерального списка экстремистских материалов. О ходе рассмотрения дела мы в программе «Подробности» уже рассказывали и вот суд вынес свое решение. О нем расскажет наш петербургский корреспондент Алексей Горпинченко.
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