Граждане Эстонии могут ехать в Беларусь без визы.

Граждане Эстонии могут ехать в Беларусь без визы.

12 февраля 2017 году вступает в силу указ президента Республики Беларусь Александра Лукашенко, который позволит гражданам Эстонии и лицам без гражданства посещать Беларусь без визы, если срок пребывания на территории страны не превышает 5-ти календарных дней. Подробнее об этом Юлия Балий попросила рассказать советника посольства Республики Беларусь в Эстонии Светлану Карпушину.