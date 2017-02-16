Об экономических последствиях санкций Запада против России.

Об экономических последствиях санкций Запада против России.

Какие экономические последствия имеют санкции Запада в отношении России? Этой теме посвящён доклад, с которым сегодня на открытом семинаре в Банке Эстонии выступает российский специалист, ведущий эксперт Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, кандидат экономических наук Анна Пестова. Центр, который она представляет, позиционирует себя как независимую некоммерческую исследовательскую организацию. Инга Пальмисте связалась с Анной Пестовой по Скайпу.