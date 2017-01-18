Майлис Репс: имидж профессиональных училищ создают выпускники.

Майлис Репс: имидж профессиональных училищ создают выпускники.

Сегодня в Таллинне состоялось официальное открытие года Профессиональных навыков - именно таким объявлен 2017 год в Эстонии. В течение всего года пройдет немало мероприятий, призваных повысить интерес школьников к профессиональным училищам по всей стране. Подробнее об этом рассказала министр образоания и науки Майлис Репс.