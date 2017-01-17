Инфодень Совета министров Северных стран.

Инфодень Совета министров Северных стран.

В Нарве завтра пройдёт инфодень Совета министров Северных стран. Традиционно расскажут о своей детельности, фондах и программах, участие в которых могут принять жители Северо-Востока. Помимо этого подведут итоги работы нарвского филиала Норден, открытого год назад, и расскажут о планах на будущее: например, обязательно проведут Неделю культуры Северных стран в Нарве и Дни Норвегии. Нововведением этого инфодня станет участие нарвитян, которые поделятся опытом участия в программах Совета министров и расскажут о сложностях и тонкостях написания проектов.