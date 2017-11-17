В высшей футзальной лиге Эстонии после двух туров лидирует бронзовый призер прошлого сезона "Ринопал", теперь официально базирующийся в Виймси. О причинах смены прописки, тренировочном процессе, взаимоотношениях в коллективе и ближайших целях расскажут руководители клуба Андрей Головин и Антон Сметанин.

В воскресенье в Таллиннской школе по интересам Тондираба пройдут танцевальные батлы "Watch OUT – GUEZ WHOZ BAK 2017". Участие бесплатное. Призы – денежные. С подробностями – Алекс Троицкий и Данила Кузнецов.

Ведущий – Андриан Череменин.