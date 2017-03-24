О прошлом, настоящем и будущем эстонского карате. "Спортклуб" – теперь по пятницам, в 16:05!

На Чемпионате Эстонии по карате (версия WKF) первое общекомандное место заняли спортсмены клуба "Будо", завоевавшие 21 золотую, 5 серебряных и 2 бронзовые медали. В гостях у "Спортклуба" – основатель "Будо", главный тренер сборной Эстонии Александр Зыков. Поговорим о прошлом, настоящем и будущем эстонского карате. В том числе и в свете включения этого вида спорта в официальную программу Олимпийских игр-2020.

Ведущий – Андриан Череменин.

Повтор передачи – в привычное время, в воскресенье в 17:05.