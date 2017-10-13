Девчонки и футбол: о стереотипах и уровне женского футбола в Эстонии. О футболе мужском: итоги квалификации ЧМ-2018. "Спортклуб" в 16:05.

Каковы особенности работы с юными футболистками? Насколько в обществе сильны стереотипы о том, что футбол – не женский вид спорта? Как можно оценить уровень женского футбола в Эстонии? Гость передачи – тренер команды девочек ФК "Арарат" Богдан Лукашенко.

И о футболе мужском. Последний матч сборной Эстонии в отборочном турнире ЧМ-2018 и итоги квалификации по мнению игрока Ильи Антонова и президента ЭФС Айвара Похлака.

Ведущий – Андриан Череменин.