Главный тренер "Олимп Маарду Калев" Евгений Головач об успехах воспитанников, проблемах с финансированием и олимпийских перспективах. Хоккеист Филипп Шварыгин о своей карьере, новом тренере национальной команды и будущем эстонского хоккея. "Спортклуб" в 16:05.

Боксерский клуб "Олимп Маарду Калев" в будущем году отметит 40-летие. Главный тренер Евгений Головач – об успехах воспитанников, проблемах с финансированием и олимпийских перспективах.

А также большое интервью с игроком хоккейного клуба "Викинг" и сборной Эстонии Филиппом Шварыгиным. О своей карьере, новом тренере национальной команды и будущем эстонского хоккея.

Ведущий – Андриан Череменин.