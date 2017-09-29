Эстония готовится принять Чемпионат мира по международным шашкам. С 1 по 16 октября 100 лучших шашистов планеты из 32 стран будут в Таллинне выявлять сильнейшего.

Стартует эстонский хоккейный сезон. В этот раз в чемпионате страны примут участие 4 команды из Нарвы, Таллинна и Тарту, которые сыграют между собой по 6 раз. Чемпион и призеры будут выявлены в ходе раунда плей-офф.

Ведущий – Андриан Череменин.