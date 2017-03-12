Успехи юных баскетболистов. Наша пара участников Чемпионата мира по керлингу среди смешанных пар. "Спортклуб" в 17:05.

Юные эстонские баскетболисты успешно выступили на домашнем этапе Европейской молодежной баскетбольной лиги, но остановились в шаге от суперфинала. Подробности – в интервью с тренером Баскетбольной академии таллиннского "Калева" Евгением Гурьяновым.

Майле Мелдер и Эркки Лилль представят Эстонию на Чемпионате мира по керлингу среди смешанных пар в Канаде. Узнаем о турнирных задачах и перспективах дуэта.

Ведущий – Андриан Череменин.