Спортклуб
От футбола футзалу: символическая передача эстафеты в Нарве. Участники матчей делятся ожиданиями. "Спортклуб" в 16:05.
В ближайшие дни в Нарве состоится символическая передача эстафеты от футбола футзалу. В пятницу пройдет последняя уличная баталия: в рамках 35 тура "Премиум лиги" "Транс" примет таллиннскую "Левадию". А в субботу приграничный город станет местом проведения матча-открытия футзального сезона: за Суперкубок поборются Narva United и столичный Augur Enemat. Своими ожиданиями в "Спортклубе" поделятся участники обоих поединков.
Ведущий – Андриан Череменин.
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