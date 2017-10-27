В ближайшие дни в Нарве состоится символическая передача эстафеты от футбола футзалу. В пятницу пройдет последняя уличная баталия: в рамках 35 тура "Премиум лиги" "Транс" примет таллиннскую "Левадию". А в субботу приграничный город станет местом проведения матча-открытия футзального сезона: за Суперкубок поборются Narva United и столичный Augur Enemat. Своими ожиданиями в "Спортклубе" поделятся участники обоих поединков.

Ведущий – Андриан Череменин.