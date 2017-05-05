Чемпионат Европы по таэквондо: 9 медалей, два "золота". Кубок Балтии по стрит-воркауту в Маарду. Детский хоккей в Эстонии. "Спортклуб" в 16:05.

С чемпионата Европы в Ливерпуле эстонские таэквондисты привезли 9 медалей, в том числе два "золота". Итоги подведут руководители федерации и спортсмены.

Маарду первым из эстонских городов примет Кубок Балтии по стрит-воркауту. На соревнования соберутся атлеты из Эстонии,, Латвии, Литвы и Финляндии.

Как развивать детский хоккей в Эстонии? Своим опытом и планами на будущее поделятся представители клуба "Викинг".

Ведущий – Андриан Череменин.