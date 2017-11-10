Спортклуб
Триатлонист Кирилл Кочегаров: итоги неоднозначного сезона. Объединение клубов "Инфонет" и "Левадия". Сборная Эстонии по хоккею на турнире в Клайпеде. Nr. 1 Fight Show: Миркко Мойсар (Эстония) – Максим Сподаренко (Беларусь). "Спортклуб" в 16:05.
Триатлонист Кирилл Кочегаров подводит итоги неоднозначного сезона, вместившего рекорд Эстонии, третье место в Великобритании и провал на Чемпионате мира Ironman на Гавайях.
Футбольные клубы "Инфонет" и "Левадия" объединились во имя светлого будущего.
Сборная Эстонии по хоккею отправилась в Клайпеду на второй этап турнира CROWNS Baltic Challenge Cup.
Приближается восьмой сезон вечера боевых единоборств Nr. 1 Fight Show. Главный бой: Миркко Мойсар (Эстония) – Максим Сподаренко (Беларусь).
Ведущий – Андриан Череменин.
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