Велофестиваль Estonian Cycling Weekend. Новости настольного хоккея Эстонии. Об успехах молодежной сборной Эстонии по флорболу. "Спортклуб" в 16:05.

С 26 по 28 мая продет масштабный велофестиваль Estonian Cycling Weekend. В программе: двухдневная гонка профессионалов Tour of Estonia, Tartu Rattaralli для велосипедистов-любителей, а также детский и ночной заезды.

Новости настольного хоккея Эстонии: прошел юниорский чемпионат, впереди последний этап взрослого. Итоги и перспективы – в интервью с мастерами эстонского нахока.

Молодежная сборная Эстонии по флорболу завоевала серебряные медали Чемпионата мира во втором дивизионе. Комментарий главного тренера.

Ведущий – Андриан Череменин.