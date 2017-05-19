Спортклуб
Велофестиваль Estonian Cycling Weekend. Новости настольного хоккея Эстонии. Об успехах молодежной сборной Эстонии по флорболу. "Спортклуб" в 16:05.
С 26 по 28 мая продет масштабный велофестиваль Estonian Cycling Weekend. В программе: двухдневная гонка профессионалов Tour of Estonia, Tartu Rattaralli для велосипедистов-любителей, а также детский и ночной заезды.
Новости настольного хоккея Эстонии: прошел юниорский чемпионат, впереди последний этап взрослого. Итоги и перспективы – в интервью с мастерами эстонского нахока.
Молодежная сборная Эстонии по флорболу завоевала серебряные медали Чемпионата мира во втором дивизионе. Комментарий главного тренера.
Ведущий – Андриан Череменин.
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