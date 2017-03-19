Спортклуб
Лига чемпионов и Лига Европы УЕФА: перспективы команд. Футбольная сборная Эстонии отправляется на сборы в Грецию. Беговой сезон в Нарве. "Спортклуб" в 17:05.
- В Ньоне в ходе жеребьевки были определены четвертьфинальные пары Лиги чемпионов и Лиги Европы УЕФА. Перспективы команд обсудим с футбольным агентом Андреем Степановым.
- В рамках подготовки к отборочному матчу Чемпионата мира с Кипром и товарищескому с Хорватией футбольная сборная Эстонии отправляется на сборы в Грецию. Состав на предстоящие поединки прокомментирует главный тренер Мартин Рейм.
- Нарва готовится к беговому сезону. Спортивный клуб "Мотус" поделился планами.
Ведущий – Андриан Череменин.
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