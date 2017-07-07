Кубок конфедераций по футболу: иотги турнира. "Спортклуб" в 16:05.

В России прошел Кубок конфедераций по футболу. Турнир, в котором принимают участие 8 команд: победители каждого из шести континентальных первенств, чемпион мира и команда-хозяйка соревнования. Обладателем трофея стала сборная Германии, в финале обыгравшая Чили. "Бронзу" завоевала Португалия.

Итоги турнира подведем с комментатором трансляций на ETV+ Алексеем Маргиевым и телережиссером Александром Мироненко, за финалом наблюдавшим на стадионе в Санкт-Петербурге.

Ведущий – Андриан Череменин.