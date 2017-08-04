Последние новости любительской мини-футбольной Грандлиги. Соревнования по подтягиваниям и отжиманиям Pae pargi Pull-Up Jam 2017. "Спортклуб" в 16:05.

Продолжается сезон в любительской мини-футбольной Грандлиге. Руководитель лиги Рамиль Рязапов познакомит с последними новостями и представит дебютанта – интернациональную команду Wiiking.

В воскресенье пройдут соревнования по подтягиваниям и отжиманиям Pae pargi Pull-Up Jam 2017. Все подробности у руководителя Молодежного центра Ласнамяэ Данилы Кузнецова.

Ведущий – Андриан Череменин.